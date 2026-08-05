New England Hockey Journal

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Prospects

The complex reality of Casey Mutryn’s 2026 NHL Draft experience

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Casey Mutryn at Seattle Kraken Development Camp. (Seattle Kraken)

As he walked out of the KeyBank Center after the first round of the NHL Draft, Casey Mutryn realized he had to put the same custom suit on again the next day.

He was pissed.

“I still am, to be honest with you,” Mutryn said almost three weeks later.

Mutryn, a Norwell, Mass., native, had long wanted to be a first-round pick in the NHL Draft. He had been a top ‘08 in New England before proving his worth as a top ‘08 in the United States at the U.S. National Team Development Program over the last two seasons.

“It’s something he wrote down as a goal of his for the last bunch of years,” Scott, his father, said.

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