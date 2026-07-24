New England Hockey Journal

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USA Hockey

17 standouts from 2026 USA Hockey’s Select 15 Camp

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Mason McGovern played for the Islanders this past season. (Brian Kelly/NEHJ)

BUFFALO, N.Y. — We've covered the potential U.S. National Team Development forward and defenseman prospects from USA Hockey's Select 15 Camp.

But that's the minority. The large majority of players at camp won't be at the NTDP's Evaluation Camp next March, and that's OK.

There were plenty of standout players who aren't quite NTDP-caliber yet in my eyes, but are still intriguing prospects that junior and college teams will spend plenty of time watching over the next few years.

Also, some of these players could jump into NTDP contention over the next year. And don't forget I'm only one opinion.

I was at Select 15 Camp on Saturday and Sunday, taking in every team at least once. Obviously, the players highlighted in the NTDP stories stood out. But to not waste your time with repetitiveness, this is the rest of the gang that stood out.

Let's dive in.

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